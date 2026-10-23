Eskişehir\'de 8059. Cadde\'de yol genişletme ve sıcak asfalt çalışması sürüyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Zincirlikuyu Mahallesi'nde Aydın Ünlüce Bulvarı ile 8070. Cadde arasında bağlantı sağlayacak 8059. Cadde'de yol genişletme ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor. Yeni güzergahla Yaşamkent ve Zincirlikuyu mahalleleri arasındaki ulaşımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent genelinde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 8059. Cadde'de yol genişletme işlemlerinin yanı sıra bitümlü sıcak asfalt serimine de başlandı. Yol çalışmasıyla Yaşamkent ve Zincirlikuyu mahalleleri arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çevre mahalleler arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak 8059. Cadde, Aydın Ünlüce Bulvarı ile 8070. Cadde arasında bağlantı sağlayarak bölgedeki ulaşım ağını güçlendirecek. Yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarıyla birlikte güzergahın daha düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunması amaçlanıyor.