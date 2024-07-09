Eskişehir'de Abartı Egzozlu Araçlara Denetim - Son Dakika
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Eskişehir'de Abartı Egzozlu Araçlara Denetim

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı mevkinde abartı egzozlu taşıtlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 19 araçta abartı egzoz kullanıldığı tespit edildi ve sürücülere para cezası uygulandı. Bir motor sürücüsü ise polis ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak ekipler tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün motoru bağlanırken, 15 bin 863 lira para cezası kesildi.

09.07.2024 16:35
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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından abartı egzozlu taşıtlara yönelik Atatürk Bulvarı mevkinde denetim yapıldı.

Ekipler, rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 19 abartı egzozlu araç ve sürücülere para cezası uyguladı.

Çalışmalarda polis ihtarına uymayan bir motor sürücüsü kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandı.

Denetim sırasında gerekli tedbirleri almadığı için polis tarafından durdurulmak istenen sürücü, kaçmaya çalıştı.

Sürücü, yaptığı manevralarla polis ekiplerinden sıyrılmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ehliyetsiz trafiğe çıktığı anlaşılan sürücünün motoru Emniyet tarafından bağlanırken, 15 bin 863 lira para cezası kesildi.

Ceza yazılmaması için kaçmaya çalıştığını belirten 24 yaşındaki araç sürücüsü Fahrettin Erten, yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Abartı Egzozlu Araçlara Denetim - Son Dakika
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