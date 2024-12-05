Eskişehir'de Açıköğretim Sınavları Nedeniyle Ulaşım Saatlerinde Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Açıköğretim Sınavları Nedeniyle Ulaşım Saatlerinde Değişiklik

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 7-8 Aralık'ta gerçekleştirilecek Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları nedeniyle tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Öğrencilere başarı dilemeyi unutmadı.

05.12.2024 13:33  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 7- 8 Aralık'ta yapılacak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları nedeniyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, açık öğretim sınavları için şehir içi ulaşımda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonu gerçekleştirilecek Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları sebebiyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacaktır. Bu kapsamda Estram, 7- 8 Aralık tarihlerinde tüm hatlarda hafta içi sefer sıklığı uygulayacaktır. Otobüslerimizde ise yine 7-8 Aralık tarihlerinde K4, M4, S55 ve K63 numaralı hatlarımız hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecektir. Araç kalkış saatlerine www.eskisehir.bel.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Belediye, Ulaşım, Güncel, Aralık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Açıköğretim Sınavları Nedeniyle Ulaşım Saatlerinde Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Erdoğan’ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:09:31. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Açıköğretim Sınavları Nedeniyle Ulaşım Saatlerinde Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.