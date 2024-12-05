Eskişehir'de Açıköğretim Sınavları Nedeniyle Ulaşım Saatlerinde Değişiklik

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 7- 8 Aralık'ta yapılacak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları nedeniyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, açık öğretim sınavları için şehir içi ulaşımda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonu gerçekleştirilecek Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları sebebiyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacaktır. Bu kapsamda Estram, 7- 8 Aralık tarihlerinde tüm hatlarda hafta içi sefer sıklığı uygulayacaktır. Otobüslerimizde ise yine 7-8 Aralık tarihlerinde K4, M4, S55 ve K63 numaralı hatlarımız hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecektir. Araç kalkış saatlerine www.eskisehir.bel.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz" denildi.