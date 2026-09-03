Eskişehir'de AK Parti heyeti yeni ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de AK Parti heyeti yeni ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Eskişehir\'de AK Parti heyeti yeni ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, ESOGÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları da hazır bulunurken, heyet Gümüşsoy'a yeni görevinde başarılar diledi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ESOGÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder de hazır bulundu.

Dönmez, Albayrak ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Gümüşsoy'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de AK Parti heyeti yeni ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de AK Parti heyeti yeni ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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