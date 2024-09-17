Eskişehir'de 'Anatolian Legends Od Han'ın Dönüşü' Etkinliği Düzenlendi

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi, Anadolu topraklarının en meşhur hikayelerinin dönemin kostümleriyle canlandırıldığı "Anatolian Legends Od Han'ın Dönüşü" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

EBB Gençlik Merkezi, gençlere yönelik birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir Teknik Üniversitesi Espor Kulübü, Sahnekar Sanat Platformu ve Toyatelier ortaklığında kurulan Anatolian Legends (Anadolu Efsaneleri) topluluğu gençlerle buluştu.

"Anatolian Legends Od Han'ın Dönüşü" etkinliğinde, topluluk üyeleri döneme uygun kostümler giyerek Anadolu hikayelerini gerçek zamanlı rol yapma oyunu (LARP) ile canlandırdı.

Anadolu'nun tarihi, efsaneleri ve mitolojisini canlandırma yaparak aktaran topluluk, genç kuşaklara geçmişi oyunlaştırarak anlatıyor ve kültürel kimlik oluşumunda yardımcı oluyor.