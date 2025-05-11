Eskişehir'de Anneler Günü'nde ücretsiz çiçek dağıtımı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde Asri Mezarlık girişinde kurduğu stantlarda binlerce çiçeği vatandaşlara dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği çiçek dağıtımını bu yıl da sürdürdü. Anneler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda yetiştirilen çiçekler, Asri Mezarlık girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yetiştirilen çiçekleri alan vatandaşlar, jest için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Ayşe Ünlce'ye teşekkür etti.