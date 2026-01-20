Ebb Şehir Tiyatroları'nın "Aşk Listesi" Oyununun Basım Gösterimi Gerçekleştirildi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları'nın geçen aralık ayında sahnelemeye başladığı, Kanadalı oyun yazarı Norm Foster'ın "Aşk Listesi" isimli oyununun basın gösterimi gerçekleştirildi.

Eylül Aktürk'ün Türkçe'ye kazandırdığı ve yönetmenliğini EBB Şehir Tiyatroları'nın sevilen oyuncusu Ercüment Yılmaz'ın üstlendiği "Aşk Listesi" oyunu özel bir gösterim sundu. Eskişehirli basın mensuplarının ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sanat kurumlarında görev yapan sanatçıların bir araya geldiği oyun beğeni topladı.

Romantik komedi türündeki hikayesi ile kadın erkek ilişkisi üzerinden eğlenceli, sürükleyici ve dikkati çekici bir anlatım diline sahip oyunda, Şehir Tiyatrosu sanatçıları Alp Sunaoğlu, Gamze Demirer ve Emre Demirci rol aldı.

Oyun sonrası sahneye davet edilen EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, oyuncuları tebrik ederek günün anlamına ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Temsil sonrası fuaye salonunda bir araya gelen sanatçı ve gazeteciler, oyun üzerine sohbet etti.