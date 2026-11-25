Eskişehir'de askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 5 şehitGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde şehit olan 5 askerin isimlerini açıkladı.
MSB ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde şehit olan 5 askerin isimlerini açıkladı. Şehit askerlerin isimleri şöyle:
"Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ."
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Kaynak: DHA