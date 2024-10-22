Eskişehir'de 'Askıda Yemek' Uygulamasına Destek Yağdı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Kent Lokantası'nda başlattığı "Askıda Yemek" uygulamasına, Odunpazarı Belediyesi Meclis üyeleri de bağışta bulunarak destek verdi.

EBB tarafından Taşbaşı Çarşısı Eski Nikah Salonu'nda hizmete açılan ve bir öğün yemeğin 65 TL'ye sunulduğu Kent Lokantası'nda geçen hafta hayata geçen Askıda Yemek uygulaması, dayanışmacı yurttaşların destekleri ile devam ediyor.

Son olarak Odunpazarı Belediyesi Meclis üyeleri Emre Genç, Adnan Evren Olcay, Sibel Yeşildal, Uğur Yıldız, Figen Kahya, Salim Alper Kayar, Cenk Sungur ve Cahide Tetik de Kent Lokantası'na gelerek 660 öğün bağışta bulundu.