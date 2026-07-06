Eskişehir\'de Bahçede Ot Yangını!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evin bahçesindeki ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
???????Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi'ndeki bahçede iddiaya göre sigara nedeniyle otlar tutuştu.
Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü.
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