Eskişehir\'de Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Kutlandı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) bürokratları, görme engelli bireylerin taleplerini dinledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, 7-14 Ocak arasında farkındalık yaratmak için kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla görme engelli bireylerle bir araya geldi.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya Zabıta, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Ulaşım Dairesi, Toplu Taşıma Dairesi başkanları, şube müdürleri, akademisyenler ve görme engelli bireyler katıldı.

Görme engelli bireyler adına konuşan Mehmet Çevik, yaşadıkları zorlukları ve bunlar için yapılması gerekenleri anlattı. Engelli bireylerin topluma kazandırılması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına görev düştüğünü belirten Mehmet Çevik, "Bizler toplumda, şehrimizde özgür bireyler olarak yaşamak istiyoruz. Küçük dokunuşlarla bu şehrin sokaklarında özgürce gezebiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve bürokratlarına bizlerin hayatını kolaylaştırmak için çözüm yolları arayışları nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop ise şunları söyledi:

"Eskişehir'imiz Başkan Ayşe Ünlüce önderliğinde katılımcı bir anlayışla yönetiliyor. Amacımız şehrimizdeki tüm bireylerle kucaklaşmak, ihtiyaçlarına cevap vermek. Bugün görme engelli bir birey bağımsız yaşamda ne gibi zorluklar yaşıyor bunları görme fırsatı bulduk. Dinlediğimiz tüm talepler sadece görme engellileri değil tüm vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu anlamda engelsiz bir kent yaratmak amacıyla tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde, katılımcı bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz."