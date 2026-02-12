Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan bir restoranda 2 grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç. (39) ve M.A.(51) bıçaklanarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheliler, T.K. (37) ve Ü.M. (36) polis ekiplerince yakalandı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
