Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Han İlçesinde İftar Programı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Han ilçesinde kurduğu iftar sofrasında vatandaşlar birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşarken; birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Han halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Kahya, CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz, CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Güler Ezgi Doğan Turan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, CHP Han İlçe Başkanı Münür Canacık, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Ünlüce, şunları dile getirdi:

"Bu mübarek ramazan gününde sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, birlikte dua etmek ve hem Han'ın hem Eskişehir'imizin hem de ülkemizin geleceği için güzel dileklerde bulunmak üzere bir araya geldik. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına davetimize icabet ederek bizlerle aynı sofrayı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, dayanışmamızı en üst seviyeye çıkaran günlerdir. Bu duygularla birliğimizin ve dayanışmamızın daim olmasını diliyorum."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya ise "Bu güzel ramazan gününde sizlerle bizi buluşturan Ayşe Ünlüce Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birliğimizin ve beraberliğimizin daim olduğu nice iftar sofralarında yeniden bir araya gelmeyi diliyorum" diye konuştu.