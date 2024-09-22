Eskişehir\'de Bisiklet Turu ile Arabasız Gün Kutlandı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde "Bugün Yollar Senin" sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu gerçekleştirdi. Kentin çeşitli noktalarından yola çıkan bisiklet severler Kanlıkavak Gazebo önünde bir araya gelerek hediye çekilişlerine katıldı ve gönüllerince eğlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası (16-22 Eylül) kapsamında "Kentin İçin Harekete Geç!" sloganıyla yola çıkarak Pazartesi gününden bu yana birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Haftanın son gününde "Bugün Yollar Senin" sloganıyla gerçekleştirilen bisiklet korteji Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı ve Odunpazarı Hicri Sezen Parkı'ndan başlayarak Kanlıkavak Gazebo önünde son buldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu tur sonrası Kanlıkavak Gazebo önünde bir araya gelen bisiklet severler düzenlenen çekilişlere katıldı. Çekilişte bisiklet kazanan Nevin Balkandere ve Elif Var'a bisikletleri Corelli Bisiklet Tasarım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Koray Danışan tarafından takdim edildi.