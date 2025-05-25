Eskişehir'de Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Paneli Düzenlendi

25.05.2025 14:21
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde, biyoçeşitlilik envanterinin hazırlanmasına yönelik ilk adımlar atıldı. Panelde iklim değişikliği ve çevre bilinci üzerine konuşmalar yapıldı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ev sahipliğinde " İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre" paneli düzenlendi. Panelin en önemli çıktılarından biri Eskişehir'in biyoçeşitlilik envanterinin hazırlıklarına başlanması oldu.

22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla EBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü iş birliğiyle düzenlenen "İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre" paneline, Haller Gençlik Merkezi ev sahipliği yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi danışmanlarından Prof. Dr. Ahmet Çabuk'un moderatörlüğünde yürütülen panele Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmühan Potoğlu Erkara, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Candan ve aynı üniversiteden Prof. Dr. Cengiz Türe konuşmacı olarak katıldı.

Büyükşehir Belediyesi çalışanları, üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı panelde, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliğinin yerel etkileri ve çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Açılışta söz alan Prof. Dr. Çabuk, biyoçeşitlilik ve çevre sorunlarının bütüncül yaklaşımlarla ele alınmasının önemini vurgularken, kurumlar arası iş birliğinin bu alandaki çalışmalara değer katacağını belirtti.

Panelde konuşmacılar, Eskişehir'in sahip olduğu biyoçeşitlilik potansiyeline dikkati çekerken, iklim değişikliğinin tarım, toprak sağlığı, su yönetimi, çevre etiği ve gençlerin farkındalığı üzerindeki etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Panelin en önemli çıktılarından biri ise Eskişehir'in biyoçeşitlilik envanterinin hazırlanacağının ilan edilmesi oldu. Çalışmada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra biyoçeşitlilik konusunda uzman emekli öğretim üyeleri de aktif rol alacak. Kurumlar arası iş birliğini esas alan envanter çalışması, Eskişehir'in doğal zenginliklerinin korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi açısından önem taşıyor.

Panel sonunda yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konusunda daha fazla iş birliği içinde olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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