Eskişehir'de Borç Kavgası: Bir Ölü, Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İsteği - Son Dakika
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Eskişehir'de Borç Kavgası: Bir Ölü, Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İsteği

05.06.2026 16:42
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Eskişehir'de borç yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldürüldü, sanığa müebbet hapis istemiyle yargı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde borç nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.N, maktul Ahmet Çalık'ın eşi Fatma Çalık ile çocukları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Duruşmada savunma yapan Y.N, şunları söyledi:

"Ahmet'in bana büyü yaptığını düşünüyordum. Olay günü babama ait araçla gezmeye çıktım. Tarlaya giderken yolda Ahmet'e denk geldim. Arabayı üstüne sürerken bana yaptığını düşündüğüm büyünün bozulması için dua ettim. Arabanın sol kısmıyla çarptım. Ahmet ön kaputa düştü, yaklaşık 30-40 metre bu şekilde seyrettim. Yattığı yerden bana küfür etti. Bunun üzerine yumruk attım. Araca döndüm ve bagaj kısmında bulunan demir boruyu aldım ve öldürmek için kafasına vurdum. Daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım, onun haricinde maktul ile tartışma, kavga ya da küfürleşme söz konusu olmamıştı."

Mahkeme heyeti, Y.N'nin tutukluluk halinin devamı ve akli dengesinin olup olmadığının araştırılması yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Çifteler ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 2025 yılının kasım ayında borç nedeniyle çıkan kavgada Y.N, önce otomobille çarptığı Ahmet Çalık'ı daha sonra demir çubukla darbetmiş, Çalık ağır yaralı halde kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçtığı otomobil kazalı halde bulunan Y.N, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde aşevinde çorba içerken yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Borç Kavgası: Bir Ölü, Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İsteği - Son Dakika

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