Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinlikleri

Eskişehir\'de Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinlikleri
07.06.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi, başsavcı kutlama yaptı.

Eskişehir'de, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ceza infaz kurumlarında görevli personeller için tüm hafta boyunca konser, piknik, açık hava sineması gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ceza İnfaz Personeli Günü çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve personelleri tarafından Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak makamında ziyaret edildi.

Ziyarette, tüm infaz personelinin günlerini kutlayan Başsavcı Karakülah, ceza infaz personellerinin görevlerini kahramanca ve fedakarca yaptıklarını vurguladı.

Ceza infaz personellerinin Türk adalet sisteminin en önemli ve vazgeçilmez sac ayaklarından birinin temsilcisi olduğunu kaydeden Karakülah, "Toplum düzeninin sağlanmasında üstlendiğiniz sorumluluk kritik bir öneme sahip. Tüm ceza infaz personelimizin günlerini kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Karakülah ve Adalet Komisyonu Başkanı Sazak'a infaz personelleri tarafından çiçek takdim edildi.

Ziyaret adliye önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Eskişehir, Başsavcı, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

16:02
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
15:51
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
14:51
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel’in grup başkanlığı iptal edilecek
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 16:27:08. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.