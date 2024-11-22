Eskişehir'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının aranan şüpheli ve hükümlülere yönelik yürütülen çalışması kapsamında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Cezası Kesinleşen Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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