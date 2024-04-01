Eskişehir\'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 38.04 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Eskişehir'deki sandıkların yüzde 96,44'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ayşe Ünlüce oyların yüzde 51.77'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 38.04'ünü aldı.
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AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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