Eskişehir'de Çiftçileri Bilgilendirme Eğitimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Çiftçileri Bilgilendirme Eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, çiftçilere yönelik bakım, besleme, gübreleme ve hastalıklar konularında eğitim söyleşileri düzenleyecek. İlk söyleşi 14 Şubat'ta Sarıcakaya'da gerçekleştirilecek.

10.02.2025 13:38  Güncelleme: 15:16
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ilçelerde bakım, besleme, gübreleme ve hastalıklar konularında çiftçilere yönelik eğitim söyleşileri yapacak.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticilere verilen desteklerin yanı sıra eğitim faaliyetleri de devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliği ile ilçeli çiftçiler için eğitim söyleşileri düzenlenecek.

Söyleşilerin ilki 14 Şubat Cuma günü Sarıcakaya'da saat 11.00'de ESMEK binasında yapılacak. Diğer söyleşiler ise 20 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma günleri Sarıcakaya, 7 Nisan Pazartesi günü Mihalgazi, 10 Nisan Perşembe günü Günyüzü, 17 Nisan Perşembe günü Kızılinler, 24 Nisan Perşembe günü İnönü, 8 Mayıs Perşembe günü Sivrihisar ve 22 Mayıs Perşembe günü Günyüzü'nde düzenlenecek.

Tüm çiftçilere ve vatandaşlara açık olan söyleşilerde, üreticiler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da bulacak.

Kaynak: ANKA

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