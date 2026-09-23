Eskişehir\'de çiftlere Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında evlilik öncesi eğitim verildi

Eskişehir'de çiftlere Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında evlilik öncesi eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamındaki projeden yararlanacak çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenledi. Eğitimde çiftlere evlilik sürecine hazırlanma, sağlıklı aile ilişkileri kurma, sorunlarla başa çıkma bilgileri verildi.
Eskişehir'de, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanmaya hak kazanan genç çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda, evlilik hazırlığındaki genç çiftlere aile hayatına ilişkin çeşitli konularda eğitim verildi.
Program kapsamında çiftlerin evlilik sürecine hazırlanmasına, sağlıklı aile ilişkileri kurmalarına ve karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.
Kaynak: AA
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