Eskişehir'de çocuklar Mekatronik Atölyesi'nde kodlama becerileri kazandı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde düzenlenen Mekatronik Atölyesi'ne katılan çocuklar kodlama becerileri kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, "Mekatronik Atölyesi"nde çocukları bir araya getirdi. 9-15 yaş arasındaki bilimseverleri mekatroniğin büyülü dünyasına çıkaran atölyede, çocuklar tasarım ve kodlama yeteneği kazandı.

Mekatronik Atölyesi, çocuklara bilim ve teknolojiyi keşfetme fırsatı sunarak elektrik, elektronik, mekanik, 3D tasarım ve kodlama gibi farklı alanlarda eğitim veriyor. Çocuklar, takım çalışması içinde hem teorik bilgi edinip hem de kendi robotlarını tasarlayarak eğlenceli bir öğrenme süreci yaşıyor.

Ülkemizde kurumsal alanda bir ilk olan atölye, çocuklara vida, direnç, diyot ve transistör gibi temel bileşenlerle tanışma ve mühendislik-mimarlık gibi mesleklerin temellerini öğrenme ve eşsiz beceriler geliştirmelerin olanağı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilerleyen günlerde de birbirinden farklı atölyelerin düzenleneceğini belirtti.