(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 16-20 Temmuz'da 20.00-08.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bulvarı'nda asfalt onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağını duyurdu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent trafiğinin etkilenmemesi için Eskişehir'in ana arterlerinden Cumhuriyet Bulvarı'nda gece asfaltlama çalışması yapılacağını bildirdi. Yetkililer, 16-20 Temmuz'da 20.00-08.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Asfalt Onarımı ve Yenileme Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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