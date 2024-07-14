Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Asfalt Onarımı ve Yenileme Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Asfalt Onarımı ve Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 16-20 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet Bulvarı'nda asfalt onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağını duyurdu. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

14.07.2024 13:34
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 16-20 Temmuz'da 20.00-08.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bulvarı'nda asfalt onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent trafiğinin etkilenmemesi için Eskişehir'in ana arterlerinden Cumhuriyet Bulvarı'nda gece asfaltlama çalışması yapılacağını bildirdi. Yetkililer, 16-20 Temmuz'da 20.00-08.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Asfalt Onarımı ve Yenileme Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Asfalt Onarımı ve Yenileme Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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