Eskişehir\'de Emek Mahallesi Sakinleri Frig Vadileri\'ni Keşfetti

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Emek Mahallesi sakinlerini Frig Vadileri'nde keşfe çıkardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor" etkinliği bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında devam etti. Projede daha önce Erenköy, Sütlüce, Gündoğdu, Şarhöyük, Gazipaşa Mahallesi ve emeklilerin katıldığı gezi turu, bu kez Emek Mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Yürüyerek bölgeyi gezen vatandaşlar, doğanın ve tarihi yerleri görmenin mutluluğunu yaşadı.

Mahalle sakinleri; Gerdekkaya Mezar Anıtı, Areyatis Anıtı, Midas Anıtı, Frig Yazılıkayası ve Platformu, Kümbet Vadisi'nde bulunan Aslanlı Mabet ve Himmet Baba Kümbeti, Seyyid Battal Gazi Türbesi ve Külliyesi ile Seyitgazi Seyir Terası'nı gezdi.