Eskişehir'de Engelsiz Sokak Festivali Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Eskişehir'de Engelsiz Sokak Festivali Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Sokak Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalde farkındalık yürüyüşü, halk oyunları ve dans gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi.

30.06.2024 14:35  Güncelleme: 18:17
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından düzenlenen "Engelsiz Sokak Festivali" yoğun ilgi gördü. Başkan Ayşe Ünlüce, "Engelsiz bir kent olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın her yıl düzenlediği ve bu yıl hava koşulları sebebiyle ertelenen Engelsiz Sokak Festivali yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalde öne çıkan etkinliklerden biri farkındalık yürüyüşü oldu. Ulus Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, İsmet İnönü Caddesi ve Şair Fuzuli Caddesi boyunca devam ederek Adalar Porsuk Bulvarı'nda son buldu.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, sergilenen şarkı ve dans gösterileriyle etkinliklere coşkuyla katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Engelsiz Sokak Festivali'nde yaptığı açılış konuşmasında, şunları kaydetti:

"Farkındalık yürüyüşü çok güzel geçti. Engelli bireylerin en temel ihtiyaçlarından biri sokaklarda özgürce dolaşabilmektir. Eskişehir, engelli vatandaşlarımız için yaşanabilir bir kent olma vizyonuyla ve süregelen çalışmalarımızla öne çıkıyor. Şehir dışından gelen misafirlerimiz, engelli dostu bir şehir olduğumuzu söylediklerinde belediyemiz adına büyük bir gurur duyuyorum. Otobüslerimiz, tramvaylarımız, sokaklarımız ve caddelerimiz engelli bireylerin erişimine uygun hale getirildi. Avantaj taksimiz, engelli otobüsümüz ve engelli servisimiz gibi hizmetlerimizle Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezimizde sizlerle buluşuyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz bir kent olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yürüyüşün ardından özel gereksinimli bireylerin sahne aldığı halk oyunları, dans gösterileri ve şiir dinletisi ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Engelsiz Sokak Festivali Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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