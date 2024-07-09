Eskişehir\'de erkek, kız arkadaşının kavgaya karıştığı kadınlara saldırdı

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ESKİŞEHİR'de, bir erkek, sokakta kız arkadaşının kavga ettiği 2 kadına yumruk ve tekme atıp, sandalye fırlattı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 kadın ile başka bir kadın arasında kavga çıktı. Kız arkadaşının 2 kadın tarafından sıkıştırıldığını gören erkek, kadınlara yumruk salladı, tekme attı, sandalye fırlattı. Kadınların da karşılık vermeye çalıştıkları bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sokaktaki kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.