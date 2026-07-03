Eskişehir'de Ev Kundaklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Ev Kundaklandı

Eskişehir\'de Ev Kundaklandı
03.07.2026 03:08
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Eskişehir'de bir ev benzinle yakıldı, yüzü kapüşonlu şüpheli aranıyor.

ESKİŞEHİR'de iki katlı müstakil bir ev, önüne benzin dökülerek ateşe verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis, kapüşonla yüzünü gizlediği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Tekin Sokak'ta meydana geldi. İki katlı müstakil bir evin penceresinin önünde yangın çıktığını görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Yapılan incelemede yangının yüzünü kapüşonla kapatan ve kimliği henüz bilinmeyen bir şüpheli tarafından benzin dökülerek çıkarıldığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kundaklamaya ilişkin başlattığı araştırmada bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

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