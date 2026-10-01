Eskişehir'de eylülde 15 dilenciye işlem yapıldı, 8 bin 539 lira kamuya aktarıldı

Eskişehir'de eylül ayında yetişkin dilencilere yönelik çalışmalarda 15 kişi tespit edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında vatandaşlardan gelen 8 ihbar değerlendirildi. Farklı illerden gelerek dilencilik yapan ve hakkında ihbarda bulunulan 6 kişi tespit edildi.

Dilencilikten elde edildiği belirlenen 8 bin 539 lira kamuya aktarıldı.