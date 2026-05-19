Eskişehir’de Fener Alayı Coşkusu
19.05.2026 21:36
19 Mayıs Bayramı'nda Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konuk Evi'nin önünde başlayan organizasyonda, flyboard gösterisi vatandaşların beğenisini topladı.

Yetkililer ile vatandaşları taşıyan botlar, dev Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları, Türk bayrakları ve ışıklarla süslendi.

Botlar, daha sonra Porsuk Çayı'nda kortej halinde Adalar mevkisine ilerledi.

Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.

Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduranlar, marşlar söyleyerek kutlama coşkusuna eşlik etti.

Kaynak: AA

