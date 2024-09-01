Eskişehir'de Fiyat ve Etiket Denetimlerinde 261 Bin 778 Lira İdari Para Cezası Uygulandı

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Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince ağustos ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 261 bin 778 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Ağustos'ta il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 131 firmada 2 bin 147 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 106 firmada 530 ürünün denetlendiği belirtildi.

Ayrıca okulların açılış tarihinin yaklaşması sebebi ile kırtasiyelerin denetime dahil edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu denetimler sonucunda 56 kırtasiyede 980 ürün denetlendi. 6502 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda il müdürlüğümüz tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 261 bin 778 lira idari para cezası uygulanmış olup, haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Tüketicilerimiz şikayetlerini Alo 175 tüketici hattına iletebilirler." ifadeleri kullanıldı.