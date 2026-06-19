Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Tutuklama

Eskişehir\'de Fuhuş Operasyonu: 7 Tutuklama
19.06.2026 09:50
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Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 16 şüpheliden 7'si tutuklandı, 26 kadın kurtarıldı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında "fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, kadınları fuhşa zorladıkları ve fuhşa yer temini sağladıkları" öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 8 masaj salonu ve belirlenen 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 30 sentetik ecza ve dijital materyal ele geçirildi.

Masaj salonlarında fuhuş yapmaya zorlandığı değerlendirilen 26 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu 1 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği masaj salonları yetkili ekiplerce mühürlendi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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