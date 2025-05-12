Eskişehir'de Gençler Hazine Avında Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi ve Sakin Okul Derneği iş birliğiyle yaşama geçirilen "Kent Oyunu: Hazine Avı" etkinliği, gençleri Kentpark'ta bir araya getirdi.

9 Mayıs Avrupa Günü, Eskişehirli gençlerin de yoğun ilgisiyle renkli bir etkinliğe sahne oldu. EBB Gençlik Merkezi ile Sakin Okul Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Kent Oyunu: Hazine Avı" etkinliği, Kentpark'ta gençleri hem eğlenceli hem öğretici bir maceraya sürükledi.

Avrupa Birliği'nin temel değerleri olan barış, kültürel çeşitlilik ve dayanışmayı odağına alan etkinlikte, gençler, oryantiring ve şifre çözme odaklı etaplarda mitoloji, ekoloji, sanat ve teknoloji temalı görevleri tamamladı. Katılımcılar, park içerisinde gizlenmiş ipuçlarını bularak takım çalışması ve analitik düşünme becerilerini sergiledi.

25 takım ve 100'ü aşkın gencin katıldığı etkinlik, gençlerin aktif yurttaşlık bilinci kazanmalarına da katkı sağladı.

Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif rol almasını destekleyen bu tür çalışmaların artarak süreceğini dile getirdi.