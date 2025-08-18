Eskişehir'de Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
Eskişehir'de Gıda Güvenliği Denetimleri

18.08.2025 11:29
Eskişehir'de gıda kontrol ekipleri, halk sağlığı için sıkı denetimler yapıyor, 6.730 denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda üreten ve satan iş yerleri ile yem üretim ve satış işletmelerinde ayrıca ithalat ve ihracat faaliyetlerinde düzenli denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Karekod uygulamasının zorunlu hale gelmesiyle artan kontrollerin, üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda risk esaslı denetim, işletmelerin onay ve kayıt süreçleri, şüphe, şikayet, izlenebilirlik, gözetim ve kontrol hizmetlerini kapsadığı kaydedildi.

Denetimlerde, genel ve özel hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri, faaliyet kapsamı, kullanılan hammadde ve gıda ile temas eden materyaller, çalışanların eğitimi ile 5996 sayılı kanuna uygunluk yönünden incelemeler yapıldığı ve olumsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlemler uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda yılbaşından itibaren 6 bin 730 denetim gerçekleştirildiği ve 432 numune alındığı, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere toplam 19 milyon 200 bin 177 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir'de Gıda Güvenliği Denetimleri

