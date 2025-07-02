Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Eskişehir\'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı
02.07.2025 12:43
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Vali Aksoy, Eskişehir'de güvenlik çalışmalarını değerlendirdi, asayiş olaylarında azalma sağlandı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Valilikte düzenlenen toplantıda, " Türkiye'nin Huzuru, Güvenli Şehir Eskişehir" olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Terörle ilişkili olarak haziran ayı içinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Vali Aksoy, kentte 14 terör olayı meydana geldiğini ve 2 kişinin gözaltına alındığını,, birinin tutuklandığını diğerinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını söyledi.

Asayiş olaylarında 2025 yılının ilk 6 ayında Eskişehir'de 6 bin 577 olay meydana geldiğini belirten Vali Aksoy, "Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 7 bin 18 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece yüzde 6,2 oranında bir azalma sağlandı." dedi.

Vali Aksoy, şehrin huzur ve güvenliği için kentte yapılan güvenlik uygulamalarında 63 bin 520 kişinin sorgulandığını ve aranan 67 şahsın yakalandığını ifade ederek, "Hapis cezası ile aranan 225 kişi cezaevine teslim edildi. Bu kişilerin 175'i 0-5 yıl, 39'u 5-10 yıl, 11'i ise 10 yıl ve üzeri cezalardan aranıyordu." diye konuştu.

Haziranda 332 kadına yönelik şiddet ihbarına müdahale edildiğini bildiren Vali Aksoy, "Toplamda 591 önleyici, 423 koruyucu tedbir kararı alındı. "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında toplumu bilinçlendirmek adına 82 etkinlik düzenlenerek 1666 kişiye eğitim verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Aksoy, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 17 operasyonda 29 kişinin gözaltına alındığını ve bu kapsamda 20'sinin tutuklandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıcıya yönelik yürütülen 82 operasyonda ise 93 kişi gözaltına alındı. Toplamda 1.731 gram uyuşturucu madde ile 697 sentetik hap ele geçirildi. "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" projeleri kapsamında toplam 5 etkinlikte de 2 bin 267 kişiye ulaşıldı."

Aksoy, hem Eskişehir'in hem de Türkiye'nin huzuru için bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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