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Eskişehir'de Hal Camii'nin yıkımına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hal Camii'nin yıkımına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Eskişehir'de özel proje alanı yapılmak istenen Hal Camii ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı dava sonucunda mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararı verdi. Caminin yıkımına kararlı olan belediye, farklı yollar denemesi halinde camiyi yıkacaklarını gösterecek.

Eskişehir\'de Hal Camii\'nin yıkımına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
03.01.2024 - 23:23,
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Büyükşehir'in yanlış kararına mahkemeden yürütmeyi durdurma geldi

Avukat Pınar Turhanoğlu:

"Hal Camii'ni yıkmakta kararlılar"

"Daha ne kadar devam edecek bilmiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de özel proje alanı yapılmak istenen 'Hal Camii' ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı dava neticesinde mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararı verdi.

2022 yılında, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda 1965 yılında inşa edilen Hal Camii'nin yıkımı gündeme gelmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, caminin 1998, 2000 ve 2004 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında yol ve konut sahasında kaldığı, 2022 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planında ise yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiği belirtilerek başka yere yenisinin yapılarak mevcut Hal Camii'nin yıkılması görüşülmüştü. Karar sonrası gelen tepkilerle birlikte Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü camiyi koruma altına aldı. Geçtiğimiz yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi koruma kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Belediyenin özel proje alanı yaptığı alan için, Diyanet İşleri Başkanlığı dava açtı. Açılan dava neticesinde mahkeme, bu imar planının kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"Farklı yollar denenirse camiyi yıkmakta kararlı olduklarını anlayacağız"

Caminin ve tarihi yapının korunması için hukuki süreçle ilgilenen Avukat Pınar Turhanoğlu, son gelişmeler hakkında konuştu. "Hal Camii'ni yıkmakta kararlılar" diyen Turhanoğlu, "Özetle söylemek gerekirse, aslında Hal Camii'ni yıkmakta kararlılar. Şöyle ki, öncelikle ibadet alanı olan bu alan ticaret ve konut alanına çevrildi. Bu dava yoluyla iptal ettirildi. Tekrar ibadet alanı yapılması gerekirken bu sefer de özel proje alanı yapıldı belediye tarafından. Bu kez de Diyanet İşleri dava açtı ve Diyanet İşleri'nin açtığı dava da bu imar planının kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi. Daha ne kadar devam edecek bilmiyorum ama bu davanın da üzerine hala ibadet alanına dönüştürülmeyip tekrardan farklı yollar denenirse başta da söylediğim gibi camiyi yıkmakta kararlı olduklarını anlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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