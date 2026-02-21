Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Davetleri Seyitgazi'de Başladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak kurduğu iftar sofraları bu yıl Seyitgazi ilçesinde başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, yoğun katılımla Seyitgazi'de başladı. Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrasına Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Ayşe Ünlüce, ramazanın paylaşma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayında, halkımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı ramazanlar diliyorum. İftar sofralarımızda sadece yemek paylaşmıyor, aynı zamanda sevgi, hoşgörü ve barış dolu bir ortamda buluşma fırsatı yakalıyoruz. Bu yıl iftarlarımızı Seyitgazi'de başlatmak bizim için ayrı mutluluk. Aynı sofrayı paylaşmak ve bu ayın bereketini çoğaltmak için ilçelerimizde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ise herkesin ramazan ayını kutlayarak, "Bugün bir arada olmamıza vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

İftar davetlerinin ramazan ayı boyunca kırsal ilçelerde devam edeceği bildirildi.