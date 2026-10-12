Eskişehir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı

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Eskişehir\'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü; pompalı tüfekle rastgele açılan ateşte 1 kişi karın ve bacaklarından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheliler araçla kaçtı.

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla karın ve bacaklarından yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar F.A.'nın karın ve bacak bölgesine isabet ederken, şüpheliler olay yerinden araçla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A. sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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