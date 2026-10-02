Eskişehir\'de iki otomobil çarpıştı, savrulan araç yayaya çarptı, 7 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı, savrulan araç yayaya çarptı, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç, kaldırımda yürüyen bir yayaya ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücüler, araçlardaki kişiler ve yaya olmak üzere 7 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
B.A. idaresindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil, Yenibağlar Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 AIY 556 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen yaya K.C'ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarparak durdu.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.A, B.A, S.M, O.B. ile yaya K.C. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?