Eskişehir\'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Kaçak kazı yapan 3 şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 40 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre derinliğinde 3 çukur açıldığı tespit edildi.
Operasyonda, dedektör, keser, köşebent demir, 14 kalem pil, paslanmış 7.62 milimetre çapında fişek, paslanmış kovan ve eldiven ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında "2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 17 ayrı olayda, 28 şüpheliye işlem yapıldı. 15 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Şüphelilerden çeşitli miktarlarda sentetik hap ve uyuşturucu ile 289 fişek, 32 av tüfeği kartuşu, 4 hassas terazi, 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmalarda ise 6 olayda, 2 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 05-11 Şubat tarihlerinde Trafik Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen denetimlerde, 8 bin 533 sürücü ve araç kontrol edildi.
Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.
96 aracın trafikten men edildiği çalışmalarda, alkollü araç kullandığı tespit edilen 12 sürücünün belgesi geri alındı.
Aynı dönemde ekiplerce kontrol edilen 205 okul servis aracından 5'ine çeşitli ihlallerden toplam 18 bin 483 lira para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinden geçen şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimler icra ederek bilgilendirmede bulundu.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?