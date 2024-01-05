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Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Aktepe höyüğünde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin yanında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

05.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:20
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ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesindeki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe höyüğünde, kaçak kazı yapıp define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Alpu ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe höyükte kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen 6 şüpheli, kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yanındaki el detektörü, metal arama dedektörü, kulaklık, 2 manivela demiri, 2 kürek ve çeşitli kazı malzemelere el konuldu.

Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir\'de kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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