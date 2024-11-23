Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Eskişehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik bir iş yerinde yapılan aramada 795 bin 360 dal içi doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.D.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.