Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

14.09.2025 10:56
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak tütün ve mamulü ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın önlenmesi amacıyla kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 250 bin dal boş makaron, 54 bin dal doldurulmuş makaron, 315 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların, vatandaşların ihbarları ve desteğiyle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

