 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonunda Yakalanan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonunda Yakalanan Kişi Tutuklandı

Eskişehir\'de Kaçak Tütün Operasyonunda Yakalanan Kişi Tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak tütün ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik bir depoda yapılan aramada büyük miktarda kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

01.02.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 456 bin boş makaron, 60 bin sarılmış tütün, 824 kilo kıyılmış tütün, 225 mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 2 tütün sarma makinası ve kompresör ele geçirildi.

Yakalanan bir şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Suç, Operasyon, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonunda Yakalanan Kişi Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 17:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonunda Yakalanan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement