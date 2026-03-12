Eskişehir Kadın Platformu'ndan 2026 Eskişehir Yılı'na Destek: "Kadın Olmak" Paneli Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) öncülüğünde yürütülen 2026 Eskişehir Yılı çalışmaları kapsamında kentin sivil toplum dinamikleri de etkinlikleriyle sürece katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede 14 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan Eskişehir Kadın Platformu tarafından "Kadın Olmak" paneli düzenlendi.

Eskişehir Kadın Platformu tarafından "Kadın Olmak" başlıklığıyla düzenlenen panel, EBB Haller Gençlik Merkezi bünyesindeki Frigya Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların, deneyimlerin ve dayanışmanın ele alındığı panelde, farklı alanlardan önemli isimler bir araya geldi.

Panelin moderatörlüğünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen üstlenirken; seramik sanatçısı Prof. Dr. Zehra Çobanlı, 26. Dönem Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Uzoğlu Baycu panelist olarak yer aldı.

Panelde kadınların sosyal, kültürel ve mesleki yaşamda karşılaştıkları deneyimler paylaşılırken; eşitlik mücadelesi, dayanışmanın önemi ve kadınların toplumdaki rolü üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, farklı alanlardaki bilgi ve birikimlerini paylaşarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü temsil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Eskişehir Kadın Platformu Başkanı Ayşegül Ünügür, şöyle konuştu:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde ilan edilen ve kentimizin ortak değeri haline gelen 2026 Eskişehir Yılı çalışmalarını büyük bir memnuniyet ve heyecanla takip ediyoruz. Şehrimizin tarihine, kültürüne ve toplumsal birikimine yakışır bu vizyoner projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyoruz. 14 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan Eskişehir Kadın Platformu olarak; dayanışmayı, eşitliği ve ortak aklı büyütmeyi temel ilke ediniyoruz. 2026 Eskişehir Yılı kapsamında ilk etkinliğimizi, geçtiğimiz günlerde kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu panelle gerçekleştiriyoruz. 8 Mart; kadınların eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesinin simgesi, dayanışmanın ve ortak sesin güçlendiği anlamlı bir gündür. Bizler de bu bilinçle kadınların yaşamın her alanındaki emeğini, mücadelesini ve katkısını görünür kılmak amacıyla bir araya geliyoruz."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de şunları söyledi:

"Eskişehir Kadın Platformu, 2026 Eskişehir Yılı çalışmalarını en başından bu yana büyük bir sahiplenmeyle benimsemiş; düzenlediği tüm etkinliklerde bu ortak değeri vurgulayarak Eskişehir'de güçlü bir birliktelik oluşturulmasına katkı sunmuştur. Bu vesileyle platform üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. 8 Martlar hem dayanışmayla kutladığımız, hem acılarımızı paylaştığımız, kayıplarımızı yeniden hatırladığımız ama aynı zamanda mücadelemizi büyüttüğümüz anlamlı günlerdir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduğumuzu ve bu dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu bilmenizi isterim. Birbirimizden güç alarak yol arkadaşlığımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla Eskişehir'de kadın mücadelesine emek veren herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Panel, katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle interaktif bir atmosferde tamamlandı.