Eskişehir Kadın Platformu'ndan 2026 Eskişehir Yılı'na Destek: "Kadın Olmak" Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Kadın Platformu'ndan 2026 Eskişehir Yılı'na Destek: "Kadın Olmak" Paneli Düzenlendi

12.03.2026 14:06  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Kadın Platformu tarafından düzenlenen 'Kadın Olmak' paneli, kadının toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunları ve eşitlik mücadelesini ele aldı. Çeşitli alanlardan uzmanların katıldığı etkinlik, 2026 Eskişehir Yılı çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) öncülüğünde yürütülen 2026 Eskişehir Yılı çalışmaları kapsamında kentin sivil toplum dinamikleri de etkinlikleriyle sürece katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede 14 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan Eskişehir Kadın Platformu tarafından "Kadın Olmak" paneli düzenlendi.

Eskişehir Kadın Platformu tarafından "Kadın Olmak" başlıklığıyla düzenlenen panel, EBB Haller Gençlik Merkezi bünyesindeki Frigya Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların, deneyimlerin ve dayanışmanın ele alındığı panelde, farklı alanlardan önemli isimler bir araya geldi.

Panelin moderatörlüğünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen üstlenirken; seramik sanatçısı Prof. Dr. Zehra Çobanlı, 26. Dönem Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Uzoğlu Baycu panelist olarak yer aldı.

Panelde kadınların sosyal, kültürel ve mesleki yaşamda karşılaştıkları deneyimler paylaşılırken; eşitlik mücadelesi, dayanışmanın önemi ve kadınların toplumdaki rolü üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, farklı alanlardaki bilgi ve birikimlerini paylaşarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü temsil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Eskişehir Kadın Platformu Başkanı Ayşegül Ünügür, şöyle konuştu:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde ilan edilen ve kentimizin ortak değeri haline gelen 2026 Eskişehir Yılı çalışmalarını büyük bir memnuniyet ve heyecanla takip ediyoruz. Şehrimizin tarihine, kültürüne ve toplumsal birikimine yakışır bu vizyoner projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyoruz. 14 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan Eskişehir Kadın Platformu olarak; dayanışmayı, eşitliği ve ortak aklı büyütmeyi temel ilke ediniyoruz. 2026 Eskişehir Yılı kapsamında ilk etkinliğimizi, geçtiğimiz günlerde kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu panelle gerçekleştiriyoruz. 8 Mart; kadınların eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesinin simgesi, dayanışmanın ve ortak sesin güçlendiği anlamlı bir gündür. Bizler de bu bilinçle kadınların yaşamın her alanındaki emeğini, mücadelesini ve katkısını görünür kılmak amacıyla bir araya geliyoruz."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de şunları söyledi:

"Eskişehir Kadın Platformu, 2026 Eskişehir Yılı çalışmalarını en başından bu yana büyük bir sahiplenmeyle benimsemiş; düzenlediği tüm etkinliklerde bu ortak değeri vurgulayarak Eskişehir'de güçlü bir birliktelik oluşturulmasına katkı sunmuştur. Bu vesileyle platform üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. 8 Martlar hem dayanışmayla kutladığımız, hem acılarımızı paylaştığımız, kayıplarımızı yeniden hatırladığımız ama aynı zamanda mücadelemizi büyüttüğümüz anlamlı günlerdir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduğumuzu ve bu dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu bilmenizi isterim. Birbirimizden güç alarak yol arkadaşlığımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla Eskişehir'de kadın mücadelesine emek veren herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Panel, katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle interaktif bir atmosferde tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Kadın Platformu'ndan 2026 Eskişehir Yılı'na Destek: 'Kadın Olmak' Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:27:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Eskişehir Kadın Platformu'ndan 2026 Eskişehir Yılı'na Destek: "Kadın Olmak" Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.