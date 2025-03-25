Eskişehir'de Kadınlara İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla Sivrihisar'da Eskişehir Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesindeki kadın kursiyerlere yönelik "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Yaşam" eğitimi düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar'da "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Yaşam" eğitimi düzenledi. Eğitimde iklim değişikliği, suyun verimli kullanımı, atık yönetimi ve kompost yapımı konuları ele alındı. Kadın kursiyerlere iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulanabilecek yöntemlere ilişkin bilgi verildi.

Atık yönetimi ve kompost yapımı bölümlerinde ise geri dönüşüm süreçleri, atıkların doğru ayrıştırılması ve organik atıkların komposta dönüştürülmesi konuları detaylandırıldı. Örnekler ile sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.

EBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli, kadınların çevre bilinci kazanmasının toplumsal dönüşüm açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel ve toplumsal sorumlulukların altını çizdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, doğa dostu uygulamaları teşvik eden projeler geliştirmeye ve çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.