Eskişehir'de Düzenlenen Kadınlara Özel Araba Bakım Kursu Sona Erdi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kadınlara özel araba bakım kursu tamamlandı. Dört hafta süren eğitimde kadınlar araçlarının temel bakımını yapmayı öğrendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve özgüvenli olmalarını desteklemek amacıyla düzenlediği kadınlara özel araba bakım kursunu tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen kurs dört hafta sürdü. Eğitimin ilk üç haftasında kursiyerlere araç mekaniği ve otomobillerin çalışma prensipleri hakkında teorik bilgiler verildi. Son haftada ise atölye ortamında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Kurs kapsamında kadınlar; motor yağı ve soğutma suyu kontrolü, cam silecek değişimi ile lastik sökme ve takma gibi araçların temel bakım işlemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitime katılan kadınlar, kursun günlük hayatta büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Kadınlara fırsat verildiğinde her şeyi başarabilirler. Yolda kaldığımızda en azından ilk etapta kendimizi kurtaracak kadar beceri öğrendik" dedi.

Eğitim sonunda kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Programı tamamlayan kadınlar, araçlarının temel bakımını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip oldu.