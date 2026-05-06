Eskişehir Zabıtası'ndan Ortak Kullanım Alanlarında Yoğun Denetim

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı denetimlerini sürdürüyor. Bulvar, cadde, sokak, kaldırım ve meydanlarda düzenin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarla işgallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen kontrollerde, yaya geçişini zorlaştıran masa ve sandalyeler, dubalar, reklam tabelaları ve gelişigüzel yapılan ürün teşhirleri inceleniyor. Mevzuata aykırı uygulamalara izin verilmezken; kurallara uymayan kişi ve işletmelere öncelikle uyarılarda bulunuluyor. Uyarılara rağmen aykırılığın devam etmesi durumunda ise ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor.

Vatandaşlara "duyarlı" olunması çağrısı

Zabıta ekipleri, denetimlerin temel amacının ceza kesmekten ziyade, başta yaşlılar, engelliler ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların kamusal alanlarda güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Kamu düzeninin korunması ve kentestetiğinin sürdürülebilirliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğinin korunması ve ortak kullanım alanlarının herkes için erişilebilir olması adına esnaf ve işletme sahiplerine de çağrıda bulunarak, kamuya açık alanların işgal edilmemesi konusunda daha duyarlı olunmasını istedi.

Denetimlerin, daha yaşanabilir ve düzenli bir şehir hedefi doğrultusunda artarak süreceği bildirildi.