Eskişehir Zabıtası'ndan Ortak Kullanım Alanlarında Yoğun Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Zabıtası'ndan Ortak Kullanım Alanlarında Yoğun Denetim

06.05.2026 13:27  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı denetimlerini artırarak, vatandaşların kamusal alanlarda güvenli ve rahat hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Çalışmalar, işgallerin önüne geçmek amacıyla sürdürülüyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı denetimlerini sürdürüyor. Bulvar, cadde, sokak, kaldırım ve meydanlarda düzenin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarla işgallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen kontrollerde, yaya geçişini zorlaştıran masa ve sandalyeler, dubalar, reklam tabelaları ve gelişigüzel yapılan ürün teşhirleri inceleniyor. Mevzuata aykırı uygulamalara izin verilmezken; kurallara uymayan kişi ve işletmelere öncelikle uyarılarda bulunuluyor. Uyarılara rağmen aykırılığın devam etmesi durumunda ise ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor.

Vatandaşlara "duyarlı" olunması çağrısı

Zabıta ekipleri, denetimlerin temel amacının ceza kesmekten ziyade, başta yaşlılar, engelliler ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların kamusal alanlarda güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Kamu düzeninin korunması ve kentestetiğinin sürdürülebilirliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğinin korunması ve ortak kullanım alanlarının herkes için erişilebilir olması adına esnaf ve işletme sahiplerine de çağrıda bulunarak, kamuya açık alanların işgal edilmemesi konusunda daha duyarlı olunmasını istedi.

Denetimlerin, daha yaşanabilir ve düzenli bir şehir hedefi doğrultusunda artarak süreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Zabıtası'ndan Ortak Kullanım Alanlarında Yoğun Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:17
CHP kurultay davası neden ertelendi Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
14:01
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:41:24. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Zabıtası'ndan Ortak Kullanım Alanlarında Yoğun Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.