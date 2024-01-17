 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir İnönü'de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir İnönü'de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon sürücüsü yaralandı. İnönü'den Eskişehir yönüne seyreden kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, Devlet Demir Yolları YHT hattının çevresinde bulunan 5 beton direk ile 20 metre tel hasar gördü. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir İnönü\'de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
17.01.2024 - 12:39,
Abone Ol

Eskişehir'in İnönü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İnönü'den Eskişehir yönüne seyreden O.A. idaresindeki 26 PS 144 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yana devrildi.

Kaza nedeniyle Devlet Demir Yolları YHT hattının çevresinde yer alan 5 beton direk ile 20 metre tel hasar gördü.

Sürücü O.A'nın yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eskişehir, Ulaşım, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir İnönü'de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanık olarak dinlendi Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanık olarak dinlendi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir İnönü'de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement