 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde seyreden kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Süleyman Öztürk hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Öztürk'ün cesedini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderdi.

Eskişehir\'de kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti
10.01.2024 - 12:55,
Abone Ol

Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde seyreden Süleyman Öztürk idaresindeki 26 AGS 024 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Öztürk'ün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seyitgazi, Eskişehir, Kara, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:03:46. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement