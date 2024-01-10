Eskişehir\'de Kar Manzaraları Mest Etti

Eskişehir'de havadan görüntülenen kar manzaraları mest etti

Hasretle beklenen kar, güzel görüntüsü yanında kuraklığa da çare olacak

Sofça Mahallesi'ndeki camisiz minare beyaz örtü altında kaldı

Sofça Mahalle Muhtarı Ali Ekber Yiğit,

"Bu karın yağması iyi şeyler olacağını gösteriyor, iyimseriz"

Sofça Mahallesi sakini Satılmış Akalın:

"Kar yağışı sonrası Porsuk Barajı'ndaki su seviyesi her gün bir adım kadar su yükseliyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ve çevresinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, bu güzel görüntülerin aynı zamanda barajlardaki doluluk oranını artırmasına katkı sağlayacak olması vatandaşları mutlu ediyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Eskişehir'de kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Yer yer oldukça hızlı yağan kar, kısa sürede kentin büyük bölümünü beyaza bürüdü. Sabaha kadar etkisini sürdüren, gün içinde de ara devam eden kar yağışı, güzel manzaraları beraberinde getirdi. Özellikle havadan görüntülenen İnönü ilçesi yakınlarında bulunan ormanlık alanla, yine bölgeye yakın Sofça Mahallesi'ndeki camisiz minare ve Porsuk Barajı'ndaki kar manzaraları kartpostalları aratmadı. Vatandaşlar kar yağışının barajlardaki doluluk oranına olumlu yönde yanşayacağını düşünülerek durumdan mutluluk duyuluyor.

"Bu karın yağması iyi şeyler olacağını gösteriyor, iyimseriz"

Sofça Mahalle Muhtarı Ali Ekber Yiğit, kar yağışı ve oluşan manzara hakkında, "Bu yıl yağışlar sevindirici oldu, gerçekten yüz güldürdü. Yağmur, ektiğimiz ekinlerin üstüne yağınca güzel olmuştu, kar ise biraz dağ üzerinde yatarsa baraj için çok faydası olur. İyi oldu diyerek iyimser düşünüyoruz. Burası Porsuk Barajı, kuraklık döneminde suyun minarenin üst tarafına kadar yükseldiği dönemler var. Şuan insanlardan kaynaklı olan, barajın üzerine yapılan 1-2 kollu baraj sebebiyle olan ve en önemlisi hava şartlarından dolayı azlık var. Bu yağan ve kalan karlar, eridiğinde burayı besleyecek. Bu karın yağması iyi şeyler olacağını gösteriyor, iyimseriz" dedi.

"Günde bir adım kadar su yükseliyor"

Sofça Mahalle'nde yaşayan Satılmış Akalın ise, kar yağışı sonrası barajdaki su seviyesinin yükseldiğine değinirken şöyle konuştu;

"30 yıldır burası böyle. Buraya düğün fotoğrafçıları çok geliyor. Manzara çok güzel, buraya karşı çay içiyoruz, şurada ekmek yapıyoruz, yemek de yeriz burada yine. Minareyi bilerek yıkmadık camiyi yukarı aldık. Minare sembol gibi kaldı. Su geçtiğimiz yıllarda minarenin üzerindeki yeşil kapıya kadar çıkmıştı. İçeresindeki merdivenlerden yukarı kadar çıkılabiliyor. Yağmur bu sene çok güzel yağdı, ardından da kar. Mesela su uzun zamandır bu kadar yukarıya çıkmamıştı, barajdaki seviye yükselmeye başladı. Günde bir adım kadar su yükseliyor. Kar yağışı sonrası bolluk oluşacak diye düşünüyorum. Daha da yağar diye düşünüyorum."